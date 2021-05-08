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NASA'nın Mars'ta uçurduğu mini helikopterin ses kaydı yayınlandı

Perseverance ile gönderilen mini helikopter 'başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı' olarak tarihe geçmişti

08 Mayıs 2021 14:13

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'a gönderdiği Perseverance keşif aracında bulunan 'Ingenuity' adlı mini helikopterin uçuşu sırasında çıkardığı ses kayıtlara geçti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Perseverance aracındaki navigasyon kameralarından biri tarafından çekilen fotoğrafları ve videoyu yayımladı.

Videoda Mars'ın üzerinde test uçuşu yapan mini helikopterin çıkardığı ses çok az da olsa duyuluyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, mini helikopterin uçuşunun 108 saniye sürdüğü kaydedilerek, yaklaşık 10 metre yükseklikte uçtuğu belirtildi.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Perseverance ile gönderilen mini helikopter Ingenuity de 19 Nisan'da gerçekleştirdiği yaklaşık 1 dakikalık ilk başarılı uçuşuyla 'başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı' olarak tarihe geçmişti.

Toplam 4 uçuş gerçekleştiren, yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki Ingenuity, her uçuşunda Perseverance’tan 5 ila 6 metre yükseklikte 2 dakikaya yakın havada kalmış ve üzerindeki renkli kamerayla çektiği görüntüleri dünyaya göndermişti.

Mars'taki atmosfer yoğunluğunun Dünya'nın yaklaşık yüzde 1'i kadar olması nedeniyle NASA mühendisleri, Ingenuity'yi yerden kaldırmak için ultra hafif malzemeler ve Dünya'da gerekenden daha hızlı dönen, her biri 123 santimetre uzunluğunda 4 pervane kullanmıştı.

NASAPerseverance keşif aracısesmarstaki ilk sesvideo

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