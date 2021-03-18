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NASA, 'Mars kaşifi'nin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı

Perseverance’in yüzeydeki sürüşü sırasında kaydedilen ilk sesi yayınladı

18 Mart 2021 14:01

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance’in yüzeydeki sürüşü sırasında kaydedilen ilk sesi yayınladı.

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