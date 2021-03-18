NASA, 'Mars kaşifi'nin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars’a gönderdiği yeni nesil uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. Uzay aracı, taşıdığı hassas mikrofon ile bir ilke imza atarak kızıl gezegen yüzeyindeki ilerleyişinin sesini kaydetti. NASA tarafından paylaşılan ses kayıtlarında uzay aracının tekerleklerinin, yüzeyle etkileşiminden kaynaklanan sesi, yüksek tizde bir gürültü ile duyuluyor. Perseverance’in Mars arazisinde gezinirken oldukça gürültü çıkardığı ifade ediliyor.

NASA’nın Güney California’daki Jet Propulsion Laboratuvarı’nda görevli mühendis Vandi Verma, "Pek çok insan görüntüleri gördüklerinde tekerleklerin metal olduğunu anlamıyor. Aslında bu tekerlekler kayaların üzerinde ilerlerken çok gürültü çıkarıyor" dedi.

Paylaşılan ilk kayıt, orijinal ve filtrelenmemiş sesten oluşuyor. Perseverance’ın sürüş sesi, giriş ve iniş (EDL) mikrofonu tarafından kaydedildi. EDL sisteminin mühendisi Dave Gruel, Mars kaşifinin yüzeydeki sürüşü sırasında çıkardığı ses için, "Arabamı sürerken bu sesleri duysaydım kenara çekip çekici çağırırdım. Ancak duyduklarınızı ve bunların nerede kaydedildiğini düşünmek için bir dakikanızı ayırırsanız bu mükemmel bir anlam ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

İkinci kayıt ise sesin bir kısmının mühendisler tarafından filtrelenmiş 90 saniyelik versiyonunu içeriyor.

2 yıl kalması planlanıyor

Öte yandan Mars’ta antik bir yaşamın izlerini aramak ve insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz’da Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yola çıkan Perseverance’in keşif faaliyeti için Mars’ta 2 yıl kalması, toplayacağı 500 gram kaya ve toprak örneğini Dünya’ya getirmesi planlanıyor. Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance’in karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.

Kaynak: İHA