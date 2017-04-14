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NASA: Dünya dışı yaşama bir adım daha yaklaşıldı!

14 Nisan 2017 11:29

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni keşifleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Cassini uzay aracı ile Hubble teleskopunun ulaştığı veriler, tüm dünyada heyecan yarattı. NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuc, yeni keşfi "Yaşanabilir ortam icin gerekli her şeyin bulunduğu bir alan tanımlamaya en yakın nokta" şeklinde yorumladı. NASA, Satürn'ün uydusu 'Enceladus' üzerinde bulunan kimyasal enerji formunun bildiğimiz anlamda yaşamı destekler nitelikte olduğunu açıkladı. Bugün yapılan açıklamada Jupiter'in uydusu Europa'dan da su çıkışı gözlemlendiği ifade edildi. Europa, Jüpiter gezegenine en yakın altıncı uydu. Europa ayrıca Güneş Sistemi'nde yaşam ihtimaline sahip en uygun nokta ve yüzeyinde buz çatlakları bulunuyor. Satürn'ün buzlarla kaplı olan uydusu Enceladus ise Dünya dışında şimdiye kadar ulaşılan en iyi yaşam izlerine sahip olabilir.​

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NASADünyaSatürnEnceladusJüpiteruyduEuropa

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