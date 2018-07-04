Nargile kafeyi 'hayvanat bahçesine' çevirdi

İstanbul Acarkent'te bir nargile kafede aslan ve papağan gibi egzotik hayvanlar beslenmesi, hayvanların cam kafeslerde tutulması tepki çekti. Aslan Khalessi'nin kafesinin önündeki tabelada, “Antalya'da bir hayvanat bahçesinde doğdum ve gerçek annem ile babam bana bakmadılar, ölüme bıraktılar. İnsan olan gerçek babam ise bu rehabilitasyon merkezinin sahibi. Babamın kucağında büyüdüm ve kendimi artık sizlerden biri olarak görüyorum. Aşağıda kocaman kafesim var ama sizi buradan izlemek için yukarı çıkıyorum” ifadeleri yer aldı.