"Namuslu bir şekilde battık" diyen Trabzonlu esnaf: Tekrar bir yüzükle bu ülkenin başından giderseniz, size o zaman hakkımı helal ederim

Pandemi döneminde işyerine “Namuslu bir şekilde battık” yazısını asan Trabzonlu lokantacı İbrahim Odabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakkını helal etmediğini söyledi. Esnaf, "Evde çocuklar geçen çikolata reklamları izliyordu, 'baba dedi nerede benim çikolatam' dedi. 'Kızım çikolatanı Devlet Bahçeli yedi. Sana bırakmadı' dedim. Tekrar bir yüzükle bu ülkenin başından giderseniz, size o zaman hakkımı helal ederim” diye konuştu.

Pandemi sürecinde geçtiğimiz şubat ayında dükkânını kapatmak zorunda kalan ve cama “Namuslu bir şekilde battık” yazısını asan Trabzonlu lokantacı İbrahim Odabaş, yetkililere “Pandemi sürecinde lebalep batırdınız bizi” diye tepki göstermişti.

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada ise pandemi dönemini kastederek, "Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.

Bergen'in şarkısıyla seslendi: 'Sen Affetsen Ben Affetmem'

Odabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helallik istemesine yanıt verdi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Odabaş, sanatçı Bergen’in seslendirdiği 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız helallik istiyormuş. Ben ona asla hakkımı helal etmiyorum. Benim hayatımı alt üst edip, helallik isteyen zihniyeti de zaten anlamış değilim” dedi.

“Kızım çikolatanı Devlet Bahçeli yedi"

Odabaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de seslenerek, şunları söyledi:

“Hani benim piskevitim, hani benim çikolatım. Evde çocuklar geçen televizyon reklamlarında çikolata reklamı izliyordu. Kızım döndü, ‘Baba hani benim çikolatım’ dedi. Dedim kızım çikolatını Devlet Bahçeli yedi. Sana kalmadı. Ona da hakkımı helal etmiyorum. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum. 1 yüzükle gelmiştiniz ülkenin başına, şimdi kaç tane yüzüğünüz var, ona da bilmiyorum. Hakkımı nasıl helal ederim. Tekrar bir yüzükle bu ülkenin başından giderseniz, size o zaman hakkımı helal ederim.”

Odabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla kullandığı “Allah yar ve yardımcınız olsun” sözüne de tepki göstererek, “Onu bir daha söylemesin. Allah’ın da zoruna gidiyor, bizim de zorumuza gidiyor. Bizi bu kadar ateşin, belanın, sıkıntının içine koyup. Kenara çekilip, ‘Allah yar ve yardımcınız olsun’ demek de bana hakaret gibi geliyor” dedi.

“Sakallarımı beyazlattınız ya"

Türkiye’deki esnafın turistler kadar değeri olmadığını kaydeden Odabaş, kendilerine kumanya yardımı bile yapılmadığını vurgulayarak, turizm sezonuna ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

“Turistler geliyor, onların görebileceği herkesi aşılıyor. Onu da merak ediyorum acaba. Turizm bölgesini açacak, bize ne diyecek acaba. Saat 7’de kapat. Ya da açma. Sizden fedakarlık bekliyorum. Fedakarlık, fedakarlık. Bizim nefes alacak. Halimiz yok ki. Sakallarımı beyazlattınız ya.”

Kaynak: ANKA