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Namaz kıldıktan sonra sadaka kutusundaki paraları çaldılar

26 Eylül 2018 19:48

Hırsızlık olayı, Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'ndeki Nizamiye Camii'nde meydana geldi. A.Ö. (17), kardeşi E.Ö. (15) ve arkadaşı S.B. (16) ile akşam saatlerinde cemaatin dağılmasına yakın camiye gidip, namaz kıldı. Daha sonra müezzin odasının camını zorlayarak, açan 3 kişi, içeri girdi. Hırsızlar, odadaki sadaka kutusunun içinden 500 lirayı çalıp, kaçtı. Cami imamının sadaka kutusundaki paraların çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, caminin içindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerinden parayı çalanların, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan A.Ö., kardeşi E.Ö. ve S.B. olduğu belirledi. Polis ekiplerinin yakaladığı 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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