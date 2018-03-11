T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: 1986'daki uzay mekiğini biz düşürdük

11 Mart 2018 18:11

Nakşibendi lideri Şeyh Ahmet Yasin Bursevi, 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etti. Nakşibendilerin lideri Şeyh Nazım Kıbrisi öldükten sonra yerine Şeyh Ahmet Yasin Bursevi geçti. Bursevi'nin yayınladığı bir video sosyal medyada gündem oldu. Videoda, 28 Ocak 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etti. Bursevi olayı şöyle anlattı: “Bu Challenger diye bir uzay aracı fırlattılar ya. O tam fırlatıldığı zamanda Habbe'nin içindeydik. Bak yazılıdır o da. Habbe'nin içerisindeydik, Ahmet amca Hızır Aleyhiselam'dan yardım istedi. Televizyon yok, hatmenin içerisindeyiz. Fırlatıldı hala niye patlamadı diyor Ahmet amca. Sesli konuşuyor, duramıyor. Mehmet Emin amca da dedi ki 'Ahmet merak etme cıvatalarını gevşettik biraz sonra bu düşecek.' Yemin ediyorum, saatle yazdık oraya. Dediği saatte tam saniyesi saniyesine ertesi gün haberlerde dinledik. O saatte Challenger patladı” Kaynak: Oda TV

ETİKETLER

nakşibendi tarikatınakşibendiuzay mekiği1986 challenger uzay mekiğibursevi video

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Şubat 2020

Tunceli'de, çığın düşme anı kamerada

Eskişehir'de doğalgaz patladı; 1 kişi yaralandı

Sol Parti'den Ensar Vakfı'na yumurtalı protesto: Doğalgaz el yakıyor; paralarımız Ensar'a gidiyor

Hakaretler havada uçuştu; otobüsteki kavga kamerada

Endonezya'da havalimanında Çin'den gelen kişilere dezenfektan sıktılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24