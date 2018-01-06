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Nakliyeciler Sitesi'nde sabaha karşı tahliye gerilimi: TIR'larla çıkışı kapattılar

06 Ocak 2018 12:46

Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. Zeytinburnu'nda bulunan ve 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağı bilgisine ulaşan ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR'larla kapattı.

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