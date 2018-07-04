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Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor

04 Temmuz 2018 18:27

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açılacak. Edirnekapı'da bulunan mezarlık polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Mezarlık açıldıktan sonra DNA testi için alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Japon Sekai Mori'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile Süleymanoğlu'nun Ailesi'nin Avukatı Aziz Demir de Edirnekapı Mezarlığı'na sabah saatlerinde geldi.

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