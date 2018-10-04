Naim Süleymanoğlu ile ilgili babalık davasında karar verildi

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin (27) açtığı babalık davası karara bağlandı. Mahkeme davanın kabulune karar verdi. Süleymanoğlu Ailesi'nin Avukatı Aziz Demir de "Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağız" dedi. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile davalı Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Çiğdem Adak hazır bulundu. Saat 11.30'de başlayan duruşma 10 dakika sürdü. Hakim Emine Selda Öcal, celse arasında fethi kabir işleminin tamamlandığını, alınan doku ve kemik örneklerinin incelendiğinii, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6 Temmuz 2018 tarihli raporunda yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu'nun davacı Sekai Mori'nin biyolojik babası olabileceği yönünde rapor düzenlediğini, raporunda mahkemeye ulaştığını açıkladı. Sekai Mori'nin avukatı Hülya Aksakal " Rapor iddiamızı doğrulamaktadır. Talebimiz gibi karar verilmesini istiyoruz" dedi.