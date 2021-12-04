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Nagehan Alçı ile Sevilay Yılman arasında "sözümü kesme" tartışması

"En çok sen kesiyorsun lafları"

04 Aralık 2021 10:40

Dün akşam canlı yayında gündemi değerlendiren yorumculardan Nagehan Alçı ile Sevilay Yılman arasında gergin anlar yaşandı. Birbirlerinin laflarını böldüklerini iddia eden ikili anlaşamayınca tansiyon yükseldi.

Alçı, "En çok sen kesiyorsun lafları" derken Sevilay Yılman ise "Demin seviyesiz falan dedin bak bir şey demedim" ifadelerini kullandı.

HaberTürk ekranlarında Nagehan Alçı, Sevilay Yılmaz, Nihal Bengisu Karaca ve Ebru Baki'nin yer aldığı programda, Alçı ile  Yılmaz arasında gergin anlar yaşandı.

Başından beri Yılman'ın sürekli araya girdiğini iddia eden Alçı, "Sevilay rica ediyorum düzgün bir program olsun" ifadelerini kullandı. Daha sonra tekrar gerilim yaşayan ikiliden Yılman, konuşulan lafları sakıncalı bulduğunu söyleyerek programa devam etti.

Tansiyonun yükseldiği programda diğer konuklar sessizliğini korurken, Nagehan Alçı'nın "Bizim ne diyeceğimizi niye sınırlandırıyorsun" sözlerine son olarak Yılman, "Ben de seni kendi kendini tatmin eden konuşmalar olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

Nagehan Alçı ile Sevilay Yılmanhabertürktartışma

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