Nagehan Alçı: Devletin Osman Kavala üzerinden üst düzey burjuvaziye mesaj vermeye çalıştığını düşünüyorum

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Gezi Davası'nda çıkan kararlara ilişkin, ''Ben devletin Osman Kavala üzerinden üst düzey burjuvaziye bir mesaj vermeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü ilk defa zenginler sınıfından bir kişi bu kadar uzun süre, bu kadar ağır bir cezaya mahkum ediliyor. Bunun bir örneği yok Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Devlet adeta Osman Kavala'yı sebepsiz yere cezaevinde tutmak istiyor. Böylece üst düzey burjuvaziye 'bak her an seni de tutuklayabilirim' diyerek kontrol altına almak istiyor. Bunu rejim bloğunun korkutma stratejisi olarak görüyorum'' dedi.

TV5'te katıldığı programda, Gezi Davası'nda mahkemenin iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi'ye 18’er yıl hapis cezası vermesine tepki gösterdi.

Alçı, mahkemenin iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası vermesini 'hukuk katliamı' olarak niteledi.

Devletin bu kararla üst düzey burjuvaziyi 'bak her an seni de tutuklayabilirim' diyerek kontrol altına almak istediğini söyleyen Alçı, ''Bunu rejim bloğunun korkutma stratejisi olarak görüyorum'' dedi.

"Bu bir hukuk katliamıdır"

Alçı'nın konuşması şöyle:

''Pes' demek istiyorum. Bu bir hukuk katliamıdır. Böyle bir şey kabul edilemez. Devlet adeta Osman Kavala'yı sebepsiz yere cezaevinde tutmak istiyor. Böylece üst düzey burjuvaziye 'bak her an seni de tutuklayabilirim' diyerek bir yandan kontrol altına almak istiyor. Gezi gibi sokak hareketlerine, protestolara destek vermeye kalkan iş dünyasından birileri olursa 'bakın sonunuz Kavala gibi olur' denmek istiyor.

''Bunu rejim bloğunun korkutma stratejisi olarak görüyorum"

"Bu kararlarda çok tuhaf bir pervasızlık görüyorum. Dün gece gerçekten uyuyamadım. Çocuklarım için uyuyamadım. Bizim hukuk devleti olmamız lazım.

Osman Kavala çok çarpıcı bir örnek. '4 buçuk yıldır cezaevinde tutuyorum ve ona ağırlaştırılmış müebbet verdim' diyor. Devlet, Osman Kavala gibi iş dünyasından kimse çıkamasın, kafasını kaldıramazsın istiyor. Bunu rejim bloğunun korkutma stratejisi olarak görüyorum.''