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Nagehan Alçı’dan Kılıçdaroğlu’na: CHP tarihinde devrim yapan bir siyasetçi olduğunuzu düşünüyorum

"Helalleşme çıkışınızın Türkiye'ye çok iyi geleceğini düşünüyorum"

19 Kasım 2021 11:42

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, dün akşam Habertürk'te ekrana gelen Kemal Kılıçdaroğlu özel yayınında Kılıçdaroğlu'na "CHP tarihinde devrim yapan bir siyasetçi olduğunuzu düşünüyorum" dedi. 

Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' çağrısı üzerine soru soran Alçı, "Helalleşme çıkışınızın Türkiye'ye çok iyi geleceğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu sizin CHP tarihinde devrim yapan bir siyasetçi olduğunuzu düşünüyorum. CHP'li aydınlardan helalleşme çıkışına yönelik ciddi bir eleştiri görüyorum" ifadelerini kullandı. 

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