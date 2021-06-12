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Nagehan Alçı'dan HaberTürk'ten ayrıldığı iddialarına yanıt: Çocuklara söz verdim, Temmuz'dan sonra devam

12 Haziran 2021 15:11

Gazeteci Nagehan Alçı, HaberTürk yayınında HaberTürk'ten ayrıldığı iddialarına yanıt verdi. Kanaldan ayrıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Alçı, "2 hafta kadar söz verdim çocuklara. Onlara konsantre olup Temmuz'dan itibaren her şeye devam" dedi. 

HaberTürk yayında iddialara verdiği yanıtı sosyal medya hesabından da paylaşan Alçı, "Dün Habertürk TV Anahaber’deydim...Hem Erdoğan-Biden görüşmesini detaylıca yorumladım, hem de dün çıkan “Habertürk’ten ayrıldığım” yönündeki kimi uydurma haber ve spekülasyonlara cevap verdim :)" notunu ekledi.

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