Nagehan Alçı'dan 'Afganistan'da fotoğraf' açıklaması: Ah Rasim ah...

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Pakistan'da çektirilen fotoğrafının eşi Güneş Gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı tarafından Afganistan'da çektirilmiş şekilde paylaşılmasına ilişkin soruya canlı yayında cevap verdi. Gülerek "Ah Rasim ah" diyen Alçı, "Aile grubumuza attım "Bakın Afganistan halim" yazarak. Rasim de bunu görünce hemen Twitter'da paylaşmış. Fotoğrafta arkamda da Pakistan numarası varmış galiba. O detayları çok takip edemedim. Canım çıkmış halde vardım otele. Bir de insan ne olursa olsun insan geriliyor. DAEŞ'in etkili olduğu yerden geçiyorsunuz. Bir telefonu açtım bir de baktım ortalık yıkılmış" dedi.

Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Tarafını Seç programında Alçı şunları söyledi;

"Afganistan'a gitmek için şu anda tek yol hala daha kara yolu. Şu anda Türkiye'de Kabil'e uçuşlar açılmış değil. Öncelikle Pakistan'a gitmeniz gerekiyor. Pakistan'dan Afganistan sınırına gidiyorsunuz bir beş saat kadar sürüyor. Sonra da Kabil'e devam ediyorsunuz. Sınırı geçmeden Taliban kurallarına uygun giyinmeniz gerekiyor. Tam Pakistan sınırındayken Taliban'ın kurallarına uygun şekilde giyindim. Kameraman arkadaşlarımla fotoğraf çektirdim. Sonra da aile grubumuza attım "Bakın Afganistan halim" yazarak. Rasim de bunu görünce hemen Twitter'da paylaşmış. Fotoğrafta arkamda da Pakistan numarası varmış galiba. O detayları çok takip edemedim. Canım çıkmış halde vardım otele. Bir de insan ne olursa olsun insan geriliyor. DAEŞ'in etkili olduğu yerden geçiyorsunuz. Bir telefonu açtım bir de baktım ortalık yıkılmış. Nagehan İsviçre'de diye iddia etseniz tamam da Pakistan'dayım demek ki Afganistan'a gideceğim."

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Afganistan'a giden eşi, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın dün paylaştığı ve sosyal medyada "Afganistan'dan değil Pakistan'dan çekildiği"ne yönelik yorumlar yapılan fotoğraf hakkında, "O fotoğraf Nagehan’ın da belirttiği gibi Afganistan sınırında çekilmiş bir fotoğraf. Nagehan Afganistan’a giriş yaptığı an ben bunu coşkuyla paylaşmak istedim" demişti.

Kaynak: Haber Global