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Nagehan Alçı: Ben Türk muhalefetinin önemli bir kısmının devletin kontrolünde olduğu kanaatindeyim

"Muhalefetin önemli bir kısmı magazinel konular üzerinde tepinip duruyor"

04 Nisan 2022 14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şifa' tavsiyesi olarak önerdiği yiyeceklerin siyasetçiler tarafından gündem edilmesini eleştiren gazeteci Nagehan Alçı, "Ben Türk muhalefetinin önemli bir kısmının devletin kontrolünde olduğu kanaatindeyim" dedi. 

Erdoğan'ın sözleri üzerinden gündem oluşturulmasını doğru bulmadığını söyleyen Alçı, "Türkiye'de gerçek meseleler üzerine konuşmamız gerekiyor" diyerek ""Türkiye'de ekonomi ciddi bir problem ama konfor alanı bunlar. Muhalefetin önemli bir kısmı magazinel konular üzerinde tepinip duruyor. Muhalefet kısır tartışmalar üzerinde vakit kaybediyor" dedi. 

Alçı sözlerinin devamında "Ben Türk muhalefetinin önemli bir kısmının devletin kontrolünde olduğunu düşünüyorum" dedi. 

Nagehan Alçımuhalefetin devletin kontrolünde olduğunu düşünüyorummanda yoğurduhabertürk

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