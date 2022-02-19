Nafakasını tahsil edemeyen kadın: Devlet bir şey yapmıyor, ben de artık yoruldum

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, nafakasını tahsil edemeyen ve mahkemeye başvuran N.Ö'yü ziyaret etti. N.Ö, "Üç ay hapis cezası çıktı ancak yine de paramı alamadım, devlet bir şey yapmıyor. Ben de artık yoruldum" dedi.

Aylin Nazlıaka, dün Şereflikoçhisar'da yaptığı ev ziyaretlerinde, nafakası ödenmediği için mahkemeye başvuran N.Ö ile bir araya geldi.

N.Ö, kendisine bağlanan nafakanın 500 TL olduğunu ancak ödenmediğini söyledi. Kirasının 900 TL olduğunu belirten N.Ö, ailesinin yardımı ve cenaze yıkama işlerine giderek geçinmeye çalıştığını anlattı. Nafaka için mahkemeye başvurduğunu ancak yine de tahsil edemediğini kaydeden N.Ö, "Ben de artık yoruldum" diye konuştu.

"2-3 ay ödedi daha sonra ödemedi"

N.Ö, şunları söyledi:

"15 yıllık evliydim. 1 çocuğum var, bir buçuk sene önce ayrıldım. Ödemesi gereken 500 TL nafaka vardı, 2-3 ay ödedi daha sonra ödemedi. Kiramı babam ödüyor. Olursa cenaze yıkama işlerine gidiyorum. Mahkemeye daha yeni başvurdum. Üç ay hapis cezası çıktı ancak yine de paramı alamadım, devlet bir şey yapmıyor. Ben de artık yoruldum.

6 yaşındaki kızımı yanımda götürüyorum, dışarıda duruyor. Çoğunlukla Şereflikoçhisar Merkez Mezarlığı'nda olduğu için o da dışarıda tanıdıklarla bekliyor. Olursa kül dökme işlerine bakıyorum. Komşular da iş olduğunda haber veriyor o şekilde geçiniyorum. Kömürümü devletten alıyorum."

"Onun da biz peşine düşeceğiz dosyayı alıp takip edeceğiz"

Nazlıaka ise, N.Ö'nün dosyasıyla ilgileneceklerini belirterek, "Aslında KOAH hastasısınız, pandemide de kendinizi korumanız lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi kömür desteğinde bulunuyor ama sizin nafaka hakkınız gasp edilmiş gibi görünüyor, onun da biz peşine düşeceğiz dosyayı alıp takip edeceğiz" diye konuştu.