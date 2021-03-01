Acıbadem Üniversitesi Nadir Hastalıklar Kulübü, Dünya Nadir Hastalıklar Günü’nde nadir hastalıklara sahip bireylere dikkat çekmek ve nadir hastalıklara ilişkin farkındalığı arttırmak için stüdyoya girdi ve 'Kızılcıklar Oldu Mu?' türküsünü uyarladılar.

Her yıl 28 Şubat’ta düzenlenen Dünya Nadir Hastalıklar Günü’nde bu sene Acıbadem Üniversitesi Nadir Hastalıklar Kulübü, Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaları Derneği, Akondroplazi ve Aileleri Derneği, Acıbadem Üniversitesi ve Nadir Hastalıklar Ağı Türkiye’de bir ilk olan Nadir Müzik’21 projesine imza attılar.

Nadir Müzik’21 projesinde nadir hastalıklara sahip bireylere dikkat çekmek ve nadir hastalıklar farkındalığını arttırmak için müziğin birleştirici gücünü kullanarak stüdyoya girdiler.

Projedeki ilkşarkı “Kızılcıklar Oldu Mu?” türküsüne sözler uyarladılar. Stüdyoda kaydedip çektikleri videolarla hazırladıkları ilk klibi 28 Şubat’tan önce yayınladılar.

28 Şubat akşamı Acıbadem Üniversitesi Nadir Hastalıklar Kulübü’nün Instagram hesabından (@acurareclub) yapılan 1.5 saat süren özel bir canlı yayın ile ünlülerin, nadir hastalıklara sahip bireylerin ve yakınlarının, dernek temsilcilerinin, politika yapıcıların ve sağlık görevlilerinin yayına bağlanarak Nadir Müzik’e desteklerini gösterdikleri proje lansmanını yaptılar.

Projenin ikinci aşamasında ise daha fazla kişinin katılabileceği bir klip oluşturacaklar. Bunun için hazırladıkları şarkının altyapı melodisini ve yazmış oldukları sözleri projede yer almak isteyenlere ulaştırarak şarkıyı söylerken bir video kaydetmelerini isteyecekler.

Bu video kayıtlarını birleştirerek tek bir klip haline getirmeyi hedefliyorlar. Oluşan ikinci klibi de 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde paylaşacaklar. Bu etkinlik sayesinde müziğin birleştirici gücünü kullanarak toplumda nadir hastalıklar farkındalığının oluşmasına katkıda bulunacaklar.

Katılan herkesle birlikte “Nadir’in sesi Nadir Müzik” diyecekler.