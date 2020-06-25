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Pasifik Okyanusu'nda küçük bir tekne ve dev mali balina böyle görüntülendi

25 Haziran 2020 12:42

ABD'nin California eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyılarında, nadir rastlanan dev bir 'Mavi Balina' görüntülendi.

Yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle insanoğlu evlerine kapanırken, nadir görünen hayvanlar yeryüzüne çıkmaya başladı. ABD'nin California eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyılarında, nadir rastlanan dev bir 'Mavi Balina' görüntülendi.

California'nın okyanus kıyısındaki kenti San Diego'da, nadir rastlanan devi bir mavi balina görüntülendi. Küçük bir teknenin yanında beliren dev balina, teknede bulunan kişiyi korkuttu.

Pasifik Okyanusu kıyısında beliren dev mavi balinayı gören tekne sahibi, "Mavi Balina size yakın bir geçiş yapmaya karar verdiğinde, küçük bir teknede olmak resmen kalbinizin atmasını durdurur. Her nefes sesi kulaklarınızla duyduğunuz bir şey değil, tüm vücudunuzdan duyduğunuz bir şey. Umarım hepinizin bunu bir gün deneyimleme şansınız olur" dedi.

Mavi balina ya da diğer ismiyle 'gök balina', 33 metreyi bulan boyu ve 150 tonu geçebilen ağırlığıyla, yaşayan en büyük hayvan olduğuna inanılan bir deniz memelisi olarak biliniyor.

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