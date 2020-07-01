Nadir bulunan doğal tüneller, Kayseri'de görüntülendi

01 Temmuz 2020 14:14
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı’nda, kışın yağan karlardan oluşan doğal tüneller doğaseverleri hayretler içinde bırakıyor.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Aksu Kanyonu’na 8 saatte ulaşan doğaseverler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Dünyada çok nadir bulunan kar tünellerinden ikisine ulaşan gezginler, gördükleri manzarayı kayda aldı.
Aksu Kanyonu’nda 200 metre ve 300 metre uzunluğunda iki doğal kar tüneli bulunuyor.
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