Müzisyenlerden beste: Bugünümün yarını, karınlığın aydınlığı, zor günlerin adamı selam sana Mansur Başkan

Ankaralı müzisyenler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için beste yaptı. Şarkıda ''Geceni gündüz ettin, durmak nedir bilmedin. Milletini çok sevdin, selam sana Mansur Başkan. Bugünümün yarını, karınlığın aydınlığı, zor günlerin adamı selam sana Mansur Başkan. Yalan dolan bilmedin, dar günümde gitmedin, sen bizi hiç üzmedin selam sana Mansur Başkan'' sözleri yer aldı.

''Pandemi döneminde verdiği destek...''



Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin o anları ''Ankaralı müzisyenlerin, pandemi döneminde verdiği destek nedeniyle ABB Başkanı @mansuryavas06'a besteledikleri sürpriz şarkı...'' notuyla paylaştı.