Müzisyenler Terez Sliman ve Sofia Adriana'nın 'direniş şarkısıyla' düeti, sosyal medyada gündem oldu

Terez Sliman ile Portekizli müzisyen Sofia Adriana amatör kamera ile çekilen düetlerinde Filistin'in ingiliz himayesinde olduğu yıllarda Filistinli kadınların direnişçiler için söylediği 'Ya talêel al-jabal' isimli şarkıyı söyledi. Görüntüler, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

İki müzisyenin şarkıyı elleriyle İspanyol kadınlarının hamur yoğurma ritmi olan Ritmo de Panaderas'ı uygulayarak söylediği gözlendi.

İspanyolca'da panadería 'fırıncı' anlamına geliyor. Kadınların pişirme işlemi sırasında söylediği geleneksel bir İspanyol şarkısı. Ritim yaparken ki el hareketi ise ekmek hamuru yapım süreci.

'Ya talêel al-jabal' yani 'Ey Dağa Çıkanlar' isimli şarkı Filistin, İngiliz mandası iken kadınlar tarafından direnişçiler için söyleniyordu. Kadınlar, zindan duvarlarına yaklaşıp "direniş kazanacak, gelip sizi kurtaracak" sözleriyle bu şarkıyı söylerdi.

Şarkı sonraki zamanlarda İsrail zindanlarındaki tutsaklar için de söylenmeye başlandı ve yarım yamalak Arapça bilen işgalciler anlamasın diye de kelimelerin arasına fazladan "lê" hecesi yerleştirildi.





