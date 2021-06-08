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Müzisyen Serkan Polat, pandemi nedeniyle zorda kalan meslektaşları için enstrümanlarını satacak

''İhtiyacı olan müzisyen dostlarımla paylaşmak istiyorum''

08 Haziran 2021 17:07

Müzisyen Serkan Polat, açık artırma ile enstrümanlarını satacağını ve gelirini de pandemi sürecinde zor durumda kalan müzisyenlerle paylaşacağını duyurdu.

Polat, bu akşam sosyal medyada yapacağı canlı yayınında 4 adet enstrümanını açık artırmada satacağını belirtti. Polat, enstrümanların hedeflenen tutarın üstünde bir fiyata satıldığı taktirde elde edilecek geliri müzisyen dostlarıyla paylaşacağını söyledi.

Bu akşam saat 21.00'da ''serkpolat'' isimli sosyal medya sayfasında canlı yayında enstrümanlarını açık artırma ile satışa çıkaracağını belirten Polat, "Bu açık artırmaya katılacak değerli sanatçı dostlarıma çok teşekkür ederim şimdiden. Buradaki amacımız, ulaşılması gereken miktarın üzerinde bir satış ya da bağış olursa bunu tespit edip belgeleriyle birlikte ihtiyacı olan müzisyen dostlarımla paylaşmak istiyorum'' dedi.

Müzisyen Serkan Polataçık artırma

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