Müzisyen Erhan Güleryüz: Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim, bu iktidarı müzisyenler yakacak!

T24 Video Servisi

Ayna grubunun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, Covid-19 salgını ile ilgili kısıtlamaları kaldırma takvimini açıklarken "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmayın kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" demesine eleştirel gönderme içeren bir video yayınladı.

Güleryüz, Instagram hesabından yayınladığı videoda, “Hemen hemen 40 yıldır Türkiye’de müzik üretmeye çalışan bir müzisyenim. Elbette iyi günler de gördük kötü günler de gördük. Sanırım, kullanılan cümlelerden, rahatsızlık vermişiz. Ben 40 yıldır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı bütün Türkiye’den çok özür dilerim” dedi.

Güleryüz, “Yakarsa dünyayı garipler yakar, diye bir cümle var ya; bu iktidarı da yakacak olan müzisyenler olacak, sakın unutmayın bunu” görüşünü dile getirdi.