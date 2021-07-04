Müzisyen Can Güngör: Bizim kuşağa çok inanıyorum, ümitliyim; bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum

Müzisyen Can Güngör ve yapımcı/yönetmen Levent Sevi Akustik24’te Ayşen Güven’e konuk oldu. Sanatçılar kişisel projelerinden, dostluktan ve geleceğe dair yitirmedikleri umutlarından bahsederek, "Bizim kuşağa çok inanıyorum, ümitliyim; bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum" dedi.

Yaratıcı müzik videolarıyla künyelerden ismine aşina olunan Levent Sevi, Şen Bakkal Stüdyoları’nda çekilen ve konseptini Can Güngör ile geliştirdikleri son projeleri 'Ve Ben Yalnız'ı anlattı. Can Güngör ise bu projeyle beraber 2020’de yayımladığı 'Sular Dar' albümü ve yeni heyecanlarından bahsetti. Birlikte üretme heyecanları ve arkadaşlıklarının da keyfinin yansıdığı söyleşiye umut hakim oldu.

Levent Sevi’nin kendi YouTube kanalında yayımladığı ve 70’den fazla müzisyenle işbirliği yaptıkları ‘Ve Ben Yalnız’, yakın plandan ve tek enstrümanın sanatçının sesi olduğu göz göze performanslardan oluşuyor.

Can Güngör: Biraz meydan okuma duygusu var bu işin

"Bir yanlış anlaşılmadan' doğan ‘Ve Ben Yalnız’ı anlatan Sevi, "Sıfır ses, sadece karşımdaki sanatçının kendisi ve ben kalıyoruz kayıt odasında. Sanatçılar dahi oraya gelmeden önce tek başlarına söylerken bile öyle bir çıplaklık hissetmiyorlardır. Programa hissini veren de bu çıplaklık hissi bence. Çok zor bir şey, ben yapamazdım" dedi kameranın öbür tarafındaki göz olarak. Can Güngör ise serinin ilk sesi olarak, lensin baktığı o sanatçı yerinden, "Biraz meydan okuma duygusu var bu işin, birçok müzisyen denemek istiyor gibi hissediyorum. Birçok demo çekim yaptık, o arayışlar sırasında alıştım tek başıma söylemeye. Ben kendimi şarkıcı hisseden biri değilim. Kendi şarkılarımı yazıyorum ve söylüyorum, bu yüzden benim için de ayrıca bir meydan okuma oldu, özgürleştim ve hoşuma gitti" diye konuştu.

2020 çıkışlı son albümü ‘Sular Dar’ı ve müziğinin dönüşümünü paylaşan Can Güngör, "İlk albümden bu yana geçen süreçte daha farklı şeylerden bahsetmeye dair kendime hedef koymuştum. Sular Dar o bakımdan ikili ilişkiler kafasından çıkmış ve içsel tahlilleri anlatan bir iş oldu" dedi. İlk albümünden bu yana birçok sanatçıya prodüksiyon ve aranjman yapan Güngör, bu deneyimlerle de beslendiğinin altını çizerek, "Daha büyük soundlar aradım. Bu albümde; yaylı, nefesli, arp, çocuk korosu… Bol kepçeden bir üretim olmuş oldu. Tecrübenin ve olgunlaşmanın enerjisini arkama aldım gibi görünüyor. Nilipek ile kurduğumuz Şen Bakkal Stüdyoları olmasaydı, bu albüm olmazdı" ifadelerini kullandı.

Levent Sevi: Kültür politikaları, azınlık hakları, LGBTQ hakları… Şu ana kadar muhalefet bunları hiçbir zaman savunmadı ve artık daha çok sahip çıkıyorlar

Pandemi kısıtlamalarının 'ideolojik' olarak belirlendiğine yönelik görüşlere ve bu yasakların müzik üreticilerinde yol açtığı karamsarlığa değinen Levent Sevi bir noktanın altını çizerek "Kültür politikaları, azınlık hakları, LGBTQ hakları… Şu ana kadar muhalefet bunları hiçbir zaman savunmadı ve artık daha çok sahip çıkıyorlar. Bundan sonra gelenler de artık mecburen bu haklara sahip çıkmak zorunda kalacaklar. Bu yüzden biz farkında olmadan bazı şeyleri aşıyoruz. 5 sene evvel olmayan konular şu an konuşuluyor. Bu da bana umut veriyor’ dedi. Can Güngör de buna ek olarak “Ben bizim kuşağa çok inanıyorum, ümitliyim; bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Can Güngör ve Levent Sevi ile son dönemin umutlu söyleşilerinden biri yayında. İster izleyin ister dinleyin!