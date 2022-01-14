Müzisyen Can Güngör: Bazen, bir gün müzisyenlik tarihe karışır mı diye düşünüyorum

2 seneyi dijital dünyada geçirmenin ardından bugün Zorlu Studio’da konser verecek olan Can Güngör kendine verdiği öğütlerde “Sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmezsen bir gün yalnız ölebilirsin” diyor.

Müzisyen Can Güngör, Heja Bozyel'in sorularını yanıtladı.

“Pandemi döneminde albümü çıkan müzisyenlerden biriyim. Bu dönemde müzik dinleme oranları düştü, Youtube videoları ve podcastler öne çıktı ama öte yandan insanların yeni müzisyenler keşfetmeye vakitleri olduğu için yeni dinleyiciler de kazandık” diyen Can Güngör, ikinci albümü “Sular Dar”ı Nisan 2020’de yayınlamıştı. Sanatçı, bu akşam Zorlu Studio’da dinleyicileri ile buluşacak.

Prodüktör yönü ile çok popüler şarkılarda imzası olan yetenekli sanatçı, kendi müziğini yaparken daha sakin, daha kendi içinde kalmayı seçse de yaptığı derin ve her dinleyişte yeni sesler duyduğunuz şarkıların çoğunda bütün müzik aletlerini kendi çalıyor. Her ne kadar kendisi popüler dünyadan uzak kalmayı seçse de şarkıları 15 milyonu geçen dinlenme oranları ile sessiz sessiz solup gitmenin aksine hak ettiği şekilde öne çıkıyor.

En çok dinlenen şarkısı “Yalnız Ölmek”ten yola çıkarak “Yalnız ölmeyeceğiz değil mi” diye sorulduğunda “Ölmemeye çalışalım ama birbirimizi de kandırmayalım, benim kendime çıkarttığım pay bu en azından bu şarkıdan” diyor. “Bak sopa orada duruyor, eğer sevmeyi öğrenmezsen, sevilmeyi öğrenmezsen yalnız ölebilirsin.”

Can Güngör’ün tüm şarkılarını Spotify , Soundcloud , Youtube dinleyebilir ve sanatçıyı Instagram’daki @cancangungor adresinden takip edebilirsiniz.