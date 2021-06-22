Müzik yasağını protesto ederken gözaltına alınan Ağaçkakan serbest bırakıldı

Ağaçkakan mahlası ile bilinen rap sanatçısı Burkay Yalnız, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yasak' kararına tepki göstererek Kadıköy'de konser verdi. 6 dinleyicisiyle birlikte gözaltına alınan Ağaçkakan, 2 saat sonra serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Covid-19 kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları duyurdu. Dünya Müzik Günü'nde müzik yasaklarının 24:00'ten sonra olmak üzere devam etmesi kararına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözlerine müzik dünyası tepki gösterdi.

Tepki gösteren isimlerden rap sanatçısı Ağaçkakan, "Gece 12'de müsait olanı Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na ya da herkesin bildiği ismiyle havuza bekleriz. Mini bir konserimiz olacak" diyerek yasağa tepkisini gösterdi.

Konser için alana giden Ağaçkakan ve eyleme katılan dinleyicilere "sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları" gerekçesiyle para cezası kesildi. Gözaltına alınan sanatçı ve 6 dinleyicisi yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakıldı