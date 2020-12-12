Müziğiyle sınırları aşan Bilal Göregen: Biden'ı tebrik edip ona darbuka çalmayı isterdim

2010 yılında katıldığı "Yetenek Sizsiniz" yarışmasıyla tanınan ve kendisine bir Youtube kanalı açmasının ardından dünyaca üne kavuşan Bilal Göregen, "Darbuka çalarken hangi politikacının yanında dans etmesini isterdin?" sorusuna, "Biden'ı tebrik edip ona darbuka çalmayı isterdim." yanıtını verdi.

ABD'nin 3 Kasım'da yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın destekçilerinin, Göregen'in Ieva's Polka'yı çaldığı videoya seçimi kaybeden Donald Trump'ın kampanyadaki dansını ve kediyi ekleyerek paylaşması da gergin geçen ABD seçimlerinin eğlencesi oldu. Göregen, Kovid-19 gölgesinde ve gergin geçen ABD seçimleriyle dünyaca tanınan bir isim haline geldi.

AA'dan Emin İleri'ye konuşan Göregen, Eurovision Şarkı Yarışması'na darbukasıyla katılan dünyadaki tek kişi olmayı hep istediğini, son viral videolarıyla bu arzusunun kısmen yerine geldiğini söyleyen Göregen, çocukken oyuncak ve tenekelerle oynayarak ritim duygusunun farkına vardığını davul, darbuka, def ve org çalabildiğini, ancak darbuka çalma yeteneğiyle ön plana çıktığı için onunla devam ettiğini dile getirdi.

Göregen, videolarıyla ABD seçimlerinde eğlenceli bir havanın oluşmasına sebep olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Göregen, ABD seçimleri sonrası paylaşımlar ve YouTube'un, kullanıcılarına kendisini dinlemelerini önermesine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Dünyaca tanınmak çok başka bir şey. Türkiye'de onlarca, yüzlerce YouTuba'a içerik üreten var. İçlerinde bazıları çok fazla izlenmekte. YouTube denilen bu sosyal rekabet piyasasında, YouTube'un resmi olarak paylaştığı tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı benim. Bunun çok ayrı bir sevinç ve coşkusunu yaşıyorum. Hatta diyebilirim ki bu beni daha da kamçılıyor. Böyle giderse abone sayım 1,5 milyonu geçecek. YouTube paylaşımından sonra gelen yabancı takipçiler arasında yüzde 34 ile Hindistan birinciliği koruyor. İkincisi sırada İngiltere, üçüncü sırada Amerika var."

Göregen, Finlandiya müziğini dünyaya tanıtmak için 1989'da Helsinki'de Sibelius Müzik Akademisi'nde kurulan Fin müzik grubu Loitima'nın en ünlü şarkısı Ieva's Polka'yı, halka açık bir alanda kendine has darbuka çalma tarzıyla söyleyerek YouTube kanalına yükledi.

Kovid-19 pandemisi sürecinde sosyal medyadaki mizah platformlarında kedi GIF'i eklenerek montajlanan videolarla başlayan "Cat Vibing" akımına Göregen de Ieva's Polka videosuna kedi GIF'i ekleyip YouTube kanalına yükleyerek dahil oldu.

Şarkının kedili versiyonunu, 1 Kasım'da YouTube hesabından paylaşan Göregen'in bu videosu, 1 ay içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Bilal Göregen'li videolar, birbirinden komik versiyonlarıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından da paylaşıldı.

YouTube, bu çıkışın farkına vararak resmi Twitter ve Instagram hesapları üzerinden videonun viral olma sürecini anlatan bir post paylaşarak, kullanıcılarını Bilal Göregen'in kanalına abone olmaya ve müziğini dinlemeye davet etti.

Öte yandan Portekiz Ligi'nde Paços Ferreira ile Famalicao arasında 3 Aralık'ta oynanan maçta, ev sahibi Paços oyuncuları 2-0 galibiyet gollerini Bilal Göregen'in müziğiyle kutladı.

Aslen Bitlisli olan Göregen, 1988 yılında Hatay Dörtyol'da görme engelli olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Dörtyol'da tamamlayan Göregen, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak müzik çalışmalarına odaklanmak için üniversite öğretimine bir süre ara verdi.

Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan Göregen, davul, darbuka, def ve org çalabiliyor.