'Müziğin hocaları'ndan müzisyenlere destek için ödüllü 'Yeni Bir Ses Yarışması'

'Müziğin divaları' pandemi döneminde zor günler geçiren müzisyenlere moral vermek için 'Yeni Bir Ses Yarışması' yarışması düzenliyor. Aralarında ünlü opera sanatçıları, akademisyenler ve Musa Eroğlu gibi halk müziğinin sembol isimlerinin yanı sıra Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın da bulunduğu önemli isimler yarışmada jüri üyesi olarak görev yapacaklar.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Türkiye genelinde yapılacak seçmeler sonucunda poptan, sanat müziğine; halk müziğinden, operaya kadar geniş bir alanda yetenek avcılığı yaparak, Türkiye’ye yeni bir ses kazandırmaya çalışacak.

Sanat ve Sanatçı Eserleri Derneği (SASED) tarafından pandemi döneminde zor günler geçiren müzisyenlere ve müzik severlere moral ve destek olmak için düzenlenen yarışmanın jüri üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, sanatçı, akademisyen Profesör Erol Parlak, opera sanatçısı Seza Kırgız, halk müziği sanatçısı, ozan Musa Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar eski Genel Müdürü, sanat yönetmeni, ney ve tambur sanatçısı Docent Doktor Murat Salim Tokaç, yapımcı, menajer Kemal Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı solist sanatçısı Çiğdem Gürdal.

“Şarkı söylemek tutkuysa, sesini saklama"

“Hayallerin için bir ışık yak” sloganı ile Türkiye’nin 13 ilinde gerçekleştirilecek ön elemelerde, operadan, türküye, poptan, caza, sanat müziğine kadar müziğin çeşitli dallarında yarışacak adaylarda aranan kıstas ise hayat hikayeleri değil, seslendirdikleri eserleri doğru ve güzel şekilde icra etmeleri olacak.

Jüride yer alan opera sanatçısı Seza Kırgız, “Şarkı söylemek tutkuysa, sesini saklama. Haydi tüm Türkiye duysun sesini” diyerek kendini ifade edecek ortam bulamayan gizli yeteneklere çağrıda bulundu.

"Söz veriyorum, yüreğimle dinleyeceğim"

Ünlü halk ozanı Musa Eroğlu; “ Rahmetli Neşet Ertaş’ın söylediği gibi, “ Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez”, biz o yolu tanımlamaya çalışıyoruz. Heyecanlanmaya hiç gerek yok, oradaki abileriniz, ablalarınız ve arkadaşlarınız, sizleri en düzgün şekilde topluma duyurmak için oradalar. Ben söz veriyorum, sizleri yüreğimle beğenip, yüreğimle dinleyeceğim” sözleri ile yarışmacı adaylarına seslendi.

Jürinin Profesör üyesi Erol Parlak yarışmanın popülist kaygılarla değil, akademik kaygılarla yapılacağını belirtirken; Güzel Sanatlar eski Genel Müdürü Doçent Doktor Murat Salim Tokaç ise “ Müziğin ruhunu her an yanında hissedenlere yarışma rehberlik edecek” diye konuştu.

Opera sanatçısı; sahne eğitmeni Emre Uluocak ise yarışma ile pandemiden bunalan başta müzisyenler olmak üzere bütün insanlara nefes olmayı amaçladıklarını vurgulayarak; “ İnsanlığın yüzyılda bir yaşadığı bu salgın günlerinde; patolojik ve psikolojik sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Sanat ve özellikle de müziğin onarıcı, sağaltıcı yanına tutunarak; "Yeni bir ses" adlı bir yarışma programı başlattık” dedi.

Ödüller

Yarışma sonucunda birinci olan Türkiye’nin yeni sesine 100 bin TL para ödülünün yanı sıra, single ve klip yapılacak.

Türkiye’nin yeni sesi olmak isteyenler, 30 Haziran tarihine kadar yenibirses.org internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Elemeleri Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak olan yarışmanın yarı final ve finali ise 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.