Müzeyyen Senar aramızdan ayrılalı üç yıl oldu...

Türk Sanat Müziği'nin eşsiz sesi Müzeyyen Senar, 8 Şubat 2015 tarihinde zatürre hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti. Bugün aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümü olan Senar, sosyal medyada şarkılarıyla anılıyor. Müzeyyen Senar için Twitter'da açılan #MüzeyyenSenar etiketi kısa sürede trend konular (TT) arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği unutulmaz 'Benzemez kimse sana', 'Fikrimin ince gülü', 'Dalgalandım da duruldum' gibi şarkıları hatırlatarak Senar'ı anıyor.