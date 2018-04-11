Müzesinde eksik kupa kalmadı; başarının adı Eczacıbaşı

Kadınlar CEV Kupası Finali'nde Belarus'un Minchanka Minsk takımını 3-1'lik galibiyetin rövanşında konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmayı 25-17, 25-17 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Eczacıbaşı VitrA, 1998-1999 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nı, 2014-2015 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi kupasını, 2015 ve 2016'da Dünya Kulüpler Şampiyonluğu'nu ve son olarak Kadınlar CEV Kupası'nı kazanarak 5'inci Avrupa kupasını müzesine götürdü. Müzesinde eksik kupa kalmayan başarının adı Eczacıbaşı, bu sene hiç yenilgi almadan ve rakiplerine çok az set vererek adını zirveye yazdırdı. Bu arada Eczacıbaşı seneye şampiyonlar liginde olmayı garantiledi.