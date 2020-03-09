Müşteri gibi yemek siparişi verdi, adrese gelen kuryenin motosikletini çaldı

Müşteri gibi yemek siparişi veren şahıs, yemeği getiren kuryenin motosikletini çaldı. İstanbul Maltepe'de yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yemeği teslim etmek için verilen adresteki daireye giden kuryenin motosikleti,

İstanbul Maltepe'de, hırsız bir müşteri gibi iş yerini telefonla arayarak yemek siparişi verdi. Kurye Ahmet Arslan hazırlanan yemek paketini verilen adrese götürmek üzere motosiklet ile yola çıktı. Sitenin önüne motosikleti park ederek siparişi teslim etmek üzere daireye çıkan kurye, adresin asılsız olduğunu anlayarak aşağıya indiğinde motosikletinin çalındığını fark etti.

Sipariş veren telefon numarasını arayan kurye, telefonun açılmadığını ve ankesörlü bir sabit telefona ait olduğunu öğrendi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin sitenin çevresinde gizlenerek beklediğini, uygun zamanı bulduğunda motosikleti sürükleyerek götürdüğünü tespit etti.

Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.