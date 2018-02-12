Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek'e 'mezarlık' yanıtı: Bir kebapçı mı, köfteci mi, lokantacı mı meselesi varmış, ben bilmem

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kendi döneminde kararlaştırılan Karşıyaka mezarlık projesinin iptal edilmesine, "Bir kişinin menfaati için on binlerce Ankaralı kaybetmiştir" diyerek tepki gösteren Melih Gökçek'e yanıt verdi. Tuna, "Orada bir kebapçı mı, köfteci mi, lokantacı mı meselesi varmış. Ben onu bilmem. İvedik köyü sakinlerinin şikâyetini dikkate aldık" ifadesini kullandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gökçek, Karşıyaka Mezarlığı'nın karşısında kendi döneminde mezarlık yapılması kararlaştırılan bir araziyle ilgili kararın iptal edilmesine tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, NTV'de yaptığı açıklamada Gökçek'in Twitter üzerinden yaptığı eleştirilere yanıt vermenin yakışık almayacağını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.