Mustafa Sarp’tan, Emre Belözoğlu'na dikkat çeken sözler: Ruh hastasıydı

Galatasaray’ın eski orta saha oyuncusu Mustafa Sarp, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu anlattı. Sarp, “Emre Belözoğlu ruh hastasıydı” açıklamasında bulundu.

Atakan Kurt’un YouTube kanalına konuk olan Mustafa Sarp, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemi değerlendirirken, o dönemki derbilerde yaşanan atmosferlerin oyuncuların motivasyonuna yaptığı etkiye değindi.

Mustafa Sarp, “Sen mi daha pisliksin, Volkan Demirel mi, Emre Belözoğlu mu?” sorusuna “Emre Belözoğlu ruh hastasıydı” cevabını verdi.