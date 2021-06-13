Mustafa Sarıgül, sandalyeye çıkarak seslendi: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 'ün sosyal medyaya düşen bir videosu gündem oldu. Sarıgül sandalyenin üzerine çıkarak "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez" dedi.

İlçe kongrelerini tamamlamak üzere olan Türkiye Değişim Partisi'nde çalışmalar devam ediyor.

Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün sosyal medyaya düşen bir videosu gündem oldu. Sarıgül'ün bir sandalye üzerinde görüntülendiği videoda, parti taraftarlarına "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez" mesajı verdiği görüldü.

Twitter'da da Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'ün görüntülerini paylaşan kullanıcılar hesaplarından çok sayıda yorum yaptı.