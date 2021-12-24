Mustafa Sarıgül kameraya kartopu attı

T24 Video Haber Merkezi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yayınladığı video viral oldu. TikTok üzerinden yayınladığı son videoda Sarıgül, "Bu mevsimde Bolu'da turist almazsa hangi mevsimde turist olacak. Bu güzellikler nerede var soruyorum size" diyerek kendisini çeken kameraya kar topu attı.

Mustafa Sarıgül, yayınladığı TikTok videoları ile gündem olmaya devam ediyor. Bu defa da kar topu videosu ile viral oldu. Bolu’ya giden Sarıgül, paylaştığı videoda "Ülkemizin her köşesi cennet. Şu güzelliğe bakın. Bu mevsimde Bolu'da turist almazsa hangi mevsimde turist olacak. Bu güzellikler nerede var soruyorum size" diyerek kameraya kartopu fırlattı.