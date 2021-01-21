Mustafa Sarıgül'den yeni paylaşım: "Ben türküleri de sizi de çok seviyorum"

Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' türküsünü söylediği anları dün "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek" sloganı ile Twitter'dan paylaşan ve bu paylaşımı çok konuşulan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül türkü söylediği yeni bir video daha paylaştı. Sarıgül videoya "Ben türküleri de sizi de çok seviyorum" notunu düştü.

Sarıgül dün paylaştığı videoda Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' türküsüne eşlik etmişti. Sarıgül'ün paylaşımına birçok kullanıcı tarafından 'Şarkıyı bilmiyor' şeklinde yorumlar yapılmıştı.