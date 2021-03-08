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Mustafa Sarıgül'den canlı yayında "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusuna yanıt

"Böyle bir teklif bize gelemez; bizler partili cumhurbaşkanlığı konusunu doğru bulmuyoruz"

08 Mart 2021 14:44

Konuk olduğu Ardahan TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusuna "Böyle bir teklif bize gelemez, gelmez. Biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Bizler partili cumhurbaşkanlığı konusunu doğru bulmuyoruz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir ittifakla seçime girmeyeceğiz" yanıtını verdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ardahan TV ekranlarında Özkan Karakaya'nın sorularını yanıtladı. Hakkında merak edilen sorulara içtenlikle yanıt veren Sarıgül'e daha önceki açıklamalarında net bir cevap vermediği "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusu da yöneltildi.

"Bugünkü iktidar yoruldu"

Demokratik parlamenter sistemi savunduklarını ve bu nedenle kendilerine böyle bir teklif gelemeyeceğini vurgulayan Sarıgül, "Ben her gittiğim yerde gençler tarafından 'Başbakan Sarıgül' diye karşılanıyorum. Ben de bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bizler partili cumhurbaşkanlığı konusunu doğru bulmuyoruz. Bugünkü iktidar yoruldu. Bizim için önce devletimiz, sonra partimiz gelir" dedi.

"Hiçbir ittifakla seçime girmeyeceğiz"

Açıklamasının devamında "Cumhurbaşkanlığı makamı sığınma limanıdır, vicdan limanıdır, merhamet limanıdır" diyen Sarıgül şöyle devam etti:

"Siyasi partiler arasında zaman zaman görüş ayrılığı olduğu zaman partisiz cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti adına o partileri bir noktada buluşturmalıdır. Bugünkü AK Parti yöneticilerinin de bu sistemden çok memnun olmadıklarını bakışlarından hissedebiliyorum. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir ittifakla seçime girmeyeceğiz."

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