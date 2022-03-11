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Mustafa Sarıgül bu kez de ayçiçek yağı tokatladı: "Bu ayıp size yeter"

11 Mart 2022 08:58

Ayçiçek yağına gelen fahiş zam ve marketlerde oluşan yağ kuyruklarının ardından  Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, evinin mutfağında çektiği videoyla ayçiçek yağını tokatlayarak, iktidara "Bu ayıp size yeter" dedi.

"Zamlara dur deyin" başlığıyla bir video yayınlayan Sarıgül, Türkiye'de birçok iktidar değiştiğini ama ayçiçeğin ilk kez gündem olduğunu belirterek elindeki ayçiçek şişesini tokatladı ve iktidara "Bu ayıp size yeter" diyerek tepki gösterdi.

Mustafa SarıgülAyçiçek yağıAyçiçek yağı tokatladı

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