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Mustafa Sarıgül: Acun'un yolunu açtım

"Mustafa abi' dedi, 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunu açtım"

21 Mart 2022 15:49

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile gündem olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımında "Acun'un yolunu açtım" dedi. 

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tiktok paylaşımlarına devam ediyor. Mustafa Sarıgül bu kez paylaştığı videoda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönemde yaşadıkları bir anıyı anlattı.

Sarıgül, paylaşımında "Acun'u muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla söke söke gelmiştir. En son Acun'un muhabirliği Galatasaray - Arsenal maçı var Kopenhag'dayız. Ve biz buradan Ahmet Salım'la gitmişiz. Orada bir festival düzenliyoruz. Acun geldi, futbolcularla röportaj yapmak istedi, sanatçılarla. 'Mustafa abi' dedi. 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunu açtım" ifadelerini kullandı.

 

 
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