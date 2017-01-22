Mustafa Koç ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün birinci yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Mustafa Koç'un kabri başında düzenlenen törene babası Rahmi Koç, annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç katıldı. Koç'un mezarına eşi ve kızlarının tarafından kalp şeklinde hazırlatılan kırmızı güller ile beyaz çiçekler içinde 'Annen' notu yazılı bir buket bırakıldı. Koç ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Koç Holding Topluluğu yöneticileri ve çalışanları, 1907 Ünifeb üyeleri ile Mustafa Koç'un sevenleri törene katılanlar arasında yer aldı. Ayrıca Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı, Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal da gelenler arasındaydı.