Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzüne tüküreceğim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da bir sınır karakoluna ziyaretine eşlik eden ünlülerle ilgili başlayan tartışmaya son olarak türkücü Mustafa Keser de eklendi. Keser, TRT Müzik'te sunduğu “Ustadan İstekler” adlı programda isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek “İnsanlar biraz laflarına ve üsluplarına dikkat etmeli. Daha usluplu söylese biraz daha anlayışla karşılayabilirdik. Karşılamasak bile en azında ‘Delidir, ne söylerse yeridir' der, gelip geçerdik. Onun için lütfen, eleştirilerimizi daha münasip bir lisan ile yaparsak en azından makul karşılama gibi bir durum içinde olurduk. Partisi ne olursa olsun, o arkadaşları da kınıyorum. Kimden gelirse gelsin ben aynı tepkiyi gösteririm.” dedi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı'nda Hatay sınırına giden ünlülere yönelik yaptığı “Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle” sözlerine Mustafa Keser, “Ben o ‘şehit kapısına gidip de türkü söylesinler' diyen arkadaşlara meydan da okuyorum. Şehidin evini kendileri tespit etsin. Sazımı alıp gideceğim ve asker türküleri okuyacağım. Eğer tepki alırsam hepsi benim yüzüme tükürsün, almazsam ben hepsinin yüzüne tüküreceğim” ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bazı sanatçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği karakol ziyaretini eleştirerek "Ne namus kaldı, ne şeref kaldı. Sanatçı denen vatandaş, onun yanında ne işin var? Afrin'de 52 şehidimiz var, yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup, güruh, davul, zurna, klarnet şarkılar türküler... Bir ülkenin değeri vardır. Bırakın şehidi, bulunduğunuz apartmanda eğer bir kişi hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız, gürültü bile yapmazsınız. Komşunun acı günüdür, evde yemek yapar götürürsünüz, onlara bir hafta 10 gün her türlü hizmeti verirsiniz. Ben merak ediyorum, bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen, sen, evet sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, yaylalar türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa...'' diye konuşmuştu.