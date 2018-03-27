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“Mustafa Kemal'in askerleriyiz” yazılı tişörte Meclis'te izin yok

27 Mart 2018 17:57

CHP grup toplantısını izlemek için Meclis'e gelen vatandaş, üzerinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazan tişörtle içeri alınmadı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter'dan canlı yayın yaparak tişörtü çıkarılan vatandaşın yaşadıklarını aktardı. Tanal, "TBMM Genel Kurulu'na bugüne kadar terör örgütlerinin bayrakları girdi. Ama 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' sloganı yazan tişörtü almadılar. Bu Meclis, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesinde kuruldu. Atatürksüz bir Meclis olamaz. Atatürk, herkesin milli değeridir" dedi. Kaynak: Cumhuriyet

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