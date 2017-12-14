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Spor

Mustafa Denizli: Messi'yi Barcelona'dan çıkar, küme düşer

14 Aralık 2017 16:54

Mustafa Denizli, TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında Messi ile ilgili bir iddiada bulundu. Denizli, "Barcelona'dan Messi'yi çıkar, küme düşer" dedi. Bu sözler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ayrıca Beşiktaş'ın Bayern Münih eşleşmesine de değinen Denizli, "Beşiktaş, Bayern Münih gibi bir takımı elerse, hem takımda hem şehirde ve ülkede Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kupasını alabilir diye olgu ortaya çıkabilir. Beşiktaş, Bayern Münih'i elerse hiç kimse Türkiye'de Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kupasını alamaz diye düşünemez" ifadelerini kullandı.

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