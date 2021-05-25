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Spor

Mustafa Denizli kornerden gol attı; "Bazı şeyler asla değişmez"

71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı için sosyal medyada "Form geçici, klas kalıcıdır" yorumları yapıldı

25 Mayıs 2021 13:42

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, antrenman esnasında kornerden gol attı. 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı için sosyal medyada "Form geçici, klas kalıcıdır" yorumları yapıldı. Altay Spor Kulübü de bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak "Bazı şeyler asla değişmez" notunu düştü. 

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımını TFF 1. Lig Play-off Final maçına hazırlıyor. Geçtiğimiz ay altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu Altay'a teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, futbolculuk döneminde Altay'da 17 yıl boyunca forma giymişti. Altay formasıyla çıktığı 386 maçta 121 gol kaydeden Denizli, özellikle korner ve frikiklerden attığı gollerle ön plana çıkmıştı. Altay'daki kariyeri boyunca kornerden 18 gol kaydeden Mustafa Denizli bu alanda büyük ün yapmıştı.

Yine kornerden golünü attı

Deneyimli teknik adam, takımını Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Altınordu ile yarın oynanacak TFF 1. Lig Play-off Final maçına hazırlarken, antrenmanın ardından topun başına geçti. Köşe vuruşu kullanan Denizli, sol ayağıyla yaptığı vuruşla minyatür kaleye golünü attı. 71 yaşındaki Denizli, attığı golle eski günlerini anımsattı.

Altay Spor Kulübü de bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak "Bazı şeyler asla değişmez" notunu düştü.

Siyah-beyazlı taraftarlar paylaşımın altına, "Form geçici, klas kalıcıdır", "Senin bu gollerinle büyüdük" yorumlarını yazarak deneyimli teknik adama destek verdi.

Kaynak: İHA

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