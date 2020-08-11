Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir

11 Ağustos 2020 15:50
Galatasaray Kulübü, SIXT rent a car ile göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı. İmza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin belirlediği harcama limitleri üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Biz bir futbolcuyu istersek alırız" sözlerine gönderme yaparak "Futbolcular önce Galatasaray'a gelir. Anlaşamazsa 2-3 kat paraya başka kulüplere giderler. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir" dedi.
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