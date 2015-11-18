Müslüman gençten Paris'te sıradışı eylem

Fransa'nın başkenti Paris'in Cumhuriyet Meydanı'nda gözlerini atkıyla bağlayan Müslüman bir genç, Paris saldırılarında ölenler için yas tutanlara destek amacıyla sarılma eylemi yaptı. Paris'te meydana gelen terör saldırısının gerçek müslümanlarla bir ilgisi olmadığını dünyaya duyurmak isteyen gencin videosu izlenme ve paylaşım rekorları kırdı. Önünde duran karton parçaya "Ben Müslümanım, sana güveniyorum. Peki ya sen bana? Öyleyse sarıl bana!" yazan gencin bu çağrısına birçok Fransız vatandaşı da katıldı ve sarılarak dostluk görüntüleri verdi.