T24 LogoT24 Logo
Haberler

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filminin ilk fragmanı yayınlandı

04 Ocak 2018 13:41

3 Mart 2013’te vefat eden arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı. Müslüm Gürses'in hayatı 'Müslüm' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin çekimleri Adana'da tamamlandı. Müslüm Gürses'i Timuçin Esen'in oynadığı filmde sanatçının büyük bir tutkuyla bağlı olduğu eşi Muhterem Nur'u ise ünlü oyuncu Zerrin Tekindor canlandırıyor. Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığında ise "Ayla" filmini de çeken Dijital Sanatlar ile ICNN'nin imzası bulunuyor. Müslüm Gürses'in 1975 yılında Adana Kral pavyon günlerini de etkileyici bir dille anlatan filmin çekimleri Ekim ayında başlamıştı. Sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur'un danışmanlığında Gürses'in gerçek hayat hikayesini aktarmayı amaçlayan filmde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un yanısıra Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman da rol alıyor.

ETİKETLER

müslüm gürsesmüslüm filmimüslüm film fragmanı

Diğer Videolar

Çin'den dönen Türk vatandaşları bölgedeki virüs endişesini anlattı: “Bir hafta boyunca otelden çıkamadım”

Hadi Özışık, HaberTürk Ankara temsilcisi ile tartıştı; yayını terk etti: Buraya ayar yemeye gelmedik!

Tahtakale'de bir iş yerinde yangın

'Mahşerin 4 atlısı': Savaş, Deprem, Trump, Korona

Metro Turizm'e ait otobüs yandı

Kızılay Başkanı'na göre Ensar Vakfı'na yapılan bağış belgelerinin paylaşılması 'etik ve ahlaki değil'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24