T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ahmet Davutoğlu Müslüm Gürses'i böyle andı: Biz babadan böyle gördük

03 Mart 2020 16:29

Arabesk müziğin kült isimlerinden Müslüm Gürses ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı.

İstanbul-Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarına sanatçının sevenleri de katıldı.

Seni unutmayacağız, Müslüm Baba sevgisi hiç bitmez” yazılı atkı takan hayranları Gürses'in şarkılarını da çaldı.

Anma programına yoğun bakımda tedavisi devam eden Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur katılamadı.

Twitter'da da gündem olan Müslüm Gürses'i, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da unutmadı. 

Davutoğlu sanatçıyı kendi şarkısıyla andı. Davutoğlu, Gürses'in "Biz babadan böyle gördük" şarkısının sözlerini paylaştı. 

 

ETİKETLER

arabeskMüslüm Gürsesarabesk müzikMuhterem Nurvefatının 7. yılı

Diğer Videolar

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu gündem oldu: Türkiye'yi karalayan medyalar...

Eğitim uçağı arıza nedeniyle otoyola iniş yapmak zorunda kaldı; işte o anlar

Elazığ'da tur otobüsüyle huzur evi sakinlerine konser

"Vatandaşları mağdur eden siyasi bir rekabet var; maske bulunmuyor, eş güdüm yok, ihtiyaçlar fazla"

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini ödüyor, bir çıkmaza gidiyor

Adanalılar sokağa çıkma yasağı öncesi market ve ekmek kulübelerine akın etti: '2 çocuk var evde'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Soylu istifa ederek Erdoğan'ın gücünü tartışmaya...

Mey İçki CEO'su Levent Kömür: 6 milyon şişe kolonya üretecek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

TRT'nin 'Tutunamayanlar' dizisi isim değiştirdi...

Fatih Altaylı, HaberTürk'te yeni bir 'canlı yayın kazası'na karşı Ortaylı...

FOX Ana Haber bugün yayınlanacak mı?...

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Soylu istifa ederek Erdoğan'ın gücünü tartışmaya...

Mey İçki CEO'su Levent Kömür: 6 milyon şişe kolonya üretecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24