Ahmet Davutoğlu Müslüm Gürses'i böyle andı: Biz babadan böyle gördük

Arabesk müziğin kült isimlerinden Müslüm Gürses ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı.

İstanbul-Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarına sanatçının sevenleri de katıldı.

”Seni unutmayacağız, Müslüm Baba sevgisi hiç bitmez” yazılı atkı takan hayranları Gürses'in şarkılarını da çaldı.

Anma programına yoğun bakımda tedavisi devam eden Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur katılamadı.

Twitter'da da gündem olan Müslüm Gürses'i, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da unutmadı.

Davutoğlu sanatçıyı kendi şarkısıyla andı. Davutoğlu, Gürses'in "Biz babadan böyle gördük" şarkısının sözlerini paylaştı.