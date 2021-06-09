Müsilaj | AKP'nin grup toplantısında gösterilen videoda CHP için “Çevre felaketinin önünü açtılar” denildi

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu AKP grup toplantısında gösterilen "Yatırım düşmanı CHP" videosunda Marmara Denizi için tehlike yaratan müsilaj (Deniz Salyası) konusunda CHP için “Çevre felaketinin önünü açtılar” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına yer verilen videoda "Türkiye'nin gözbebeği olan Marmara Denizi'nin korunması için kritik öneme sahip arıtma tesisi projesini güle oynaya iptal ederek, temel atmama törenleriyle ihanet ettiler. Çevre felaketinin önünü açtılar" ifadelerine yer verildi.