T24 LogoT24 Logo
Haberler

Müsilaj | AKP'nin grup toplantısında gösterilen videoda CHP için “Çevre felaketinin önünü açtılar” denildi

"Temel atmama törenleriyle ihanet ettiler"

09 Haziran 2021 14:54

T24 Video Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu AKP grup toplantısında gösterilen "Yatırım düşmanı CHP" videosunda Marmara Denizi için tehlike yaratan müsilaj (Deniz Salyası) konusunda CHP için “Çevre felaketinin önünü açtılar” denildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına yer verilen videoda "Türkiye'nin gözbebeği olan Marmara Denizi'nin korunması için kritik öneme sahip arıtma tesisi projesini güle oynaya iptal ederek, temel atmama törenleriyle ihanet ettiler. Çevre felaketinin önünü açtılar" ifadelerine yer verildi. 

 

müsilajakperdoğanakp grup toplantısıdeniz salyasıchp

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Temmuz 2021

Ali Koç: İbra konusunda çekimser davranacağız

İmamoğlu: Sultanahmet Meydanı’nın kalbindeki işgale son verdik

Akşener'in 'Haftada ne kadar et alıyorsun' sorusuna esnaftan yanıt: Lüks geliyor

Ticaret Bakanlığından 300 milyon litre akaryakıtı piyasaya usulsüz sevk eden firmalara operasyon

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24